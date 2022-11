Roma: controlli territorio e attività commerciali, sanzioni per pessime condizioni igieniche a San Basilio, Settebagni e Ostiense

Sanzioni per violazione delle regole del lavoro e per pessime condizioni igienico sanitarie in diversi esercizi commerciali di Roma. Questo l’esito dell’ennesimo servizio ad “alto impatto” nei quartieri San Basilio, Settebagni e Ostiense, svolti con il coordinamento dei distretti San Basilio Fidene, del commissariato Colombo e della divisione polizia amministrativa della Questura di Roma per quanto riguarda le rispettive competenze, oltre alla collaborazione del commissariato Sant’Ippolito, dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine Lazio, della squadra cinofili, del personale del Sian della Asl Roma 2 e della polizia locale Roma Capitale.

Nel quadrante nord-est sono state 237 le persone identificate e 12 gli esercizi commerciali sottoposti ad ispezione amministrativa. All’esito dei controlli effettuati è stato emesso un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino straniero privo di documenti. Prestata particolare attenzione alla zona di via Tiburtina e ai quartieri di Casal Monastero e San Basilio. In località Colli Aniene e Tiburtino III è stata espletata attività antirapina presso tabaccherie, farmacie, istituti bancari, uffici postali, gioiellerie, supermercati, parcheggi delle stazioni metropolitane di Rebibbia e Ponte Mammolo. I poliziotti hanno poi controllato una sala slot in via Ratto delle Sabine dove, al titolare sono state contestate violazioni per 450,00 euro.

