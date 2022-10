Roma, controlli servizio Taxi ed Ncc, oltre 8mila euro di sanzioni elevate dalla Polizia Locale nelle ultime ore

Cinque le auto sospese dal servizio di noleggio con conducente e oltre 8.000 euro l’ammontare delle sanzioni elevate in queste ultime ore dalla Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei controlli che gli agenti della Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Dott. Mario De Sclavis, stanno portando avanti non solo per contrastare i fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio del trasporto pubblico non di linea, ma anche per tutelare coloro che operano nel rispetto delle regole.

Durante l’attività di vigilanza presso l’aeroporto di Fiumicino, le pattuglie hanno sorpreso diversi “procacciatori” di clienti, intenti ad offrire illecitamente un servizio taxi ai passeggeri in uscita dal terminal. Nei loro confronti, oltre alla sanzione, è scattata la misura dell’ordine di allontanamento. Verifiche mirate hanno riguardato anche altre zone, come gli snodi del trasporto ferroviario e luoghi con intensi flussi turistici: nell’area circostante la stazione di Roma San Pietro e i Musei Vaticani, gli agenti hanno intercettato 3 tassisti mentre rifiutavano alcune corse a dei turisti stranieri. A carico di ognuno sono state elevate sanzioni per più di 500 euro, oltre ad apposita segnalazione al Dipartimento competente per i provvedimenti del caso. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...