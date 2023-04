Roma, controlli antiborseggio dei carabinieri: turisti nel mirino dei borseggiatori

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una mirata attività di controllo nel centro storico della Capitale, in modo particolare nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e presso le fermate della metro, che ha consentito di arrestare 7 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Ieri sera, nei pressi della fermata della metro Barberini, i Carabinieri hanno bloccato un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora e già noto, subito dopo essersi impossessato del cellulare di un turista, sottratto dalla tasca della giacca. Recuperata la refurtiva e restituita alla vittima. I militari sono poi intervenuti nei pressi della fermata della metro Spagna, dove hanno arrestato un cittadino cileno di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane, dopo aver sottratto il portafogli dalle tasche posteriori dei pantaloni, ad un turista straniero, è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato e poi restituito la refurtiva alla vittima. I Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto, poco più tardi, sono intervenuti alla fermata della metro Repubblica, dove hanno arrestato un 40enne straniero, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso e bloccato da un passeggero, dopo aver sottratto il portafogli ad un turista, prima di essere ammanettato dai militari. Dopo l’arresto è stato condotto in caserma. Il portafoglio è stato recuperato e riconsegnato alla vittima. Altro episodio sempre alla fermata metropolitana Repubblica dove i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni che, approfittando della distrazione di una donna, che era in attesa dell’arrivo del convoglio, è riuscito ad impossessarsi dello smartphone contenuto all’interno della borsa che la donna portava con sé. Il 25enne è stato condotto dai militari in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre il telefono è stato riconsegnato alla donna.

In via del Corso invece, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina sono riusciti a recuperare e restituire un telefono che era stato sottratto dalla borsa, ad una turista intenta a passeggiare per il centro. Due cittadini cubani di 34 e 30 anni, approfittando della confusione delle persone, sarebbero riusciti ad asportarlo. Bloccati dai militari i due sono finiti in manette e trattenuti nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, in via Prenestina, attirati dalle urla di una donna, i militari sono intervenuti e hanno bloccato un 46enne eritreo, che poco prima aveva tentato di sottrarre la borsa alla donna riposta sul sedile anteriore dell’auto. Dopo l’arresto l’uomo è stato accompagnato in caserma.

Le vittime dei furti hanno tutte presentato regolare denuncia e nel corso delle udienze tenutesi presso le aule di piazzale Clodio, gli arresti sono stati convalidati.