Roma: cedono le radici, grosso pino cade in piazza dell’Aracoeli

Le radici di un grosso pino hanno ceduto e l’albero, questa mattina poco dopo le 7, si è schiantato sulla strada in piazza dell’Aracoeli a Roma, in prossimità dell’intersezione con via del teatro di Marcello. Il pino pesante diverse decine di quintali, non ha causato danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi per la messa in sicurezza dell’area e per gestire della viabilità di zona. é stato necessario ristringere la carreggiata. Allertato il servizio giardini da parte degli agenti.

