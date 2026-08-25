Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, caos parcheggi quando giocano Roma e Lazio: il Campidoglio lancia ipotesi Ztl per Olimpico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Dopo il caos e l’ira dei residenti del Villaggio Olimpico che ieri, in occasione della partita Roma-Fiorentina allo Stadio Olimpico, si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l’ipotesi di una Ztl temporanea da attivare in concomitanza di eventi – come partite e concerti – nei quartieri Olimpico e Flaminio.  

“Bisogna tutelare i residenti – dice all’Adnkronos l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – quindi approfondirei l’ipotesi di Zone a traffico limitato con varchi transennati e presidiati dai vigili, in occasione di partite, concerti o altro tipo di eventi infrasettimanali perché, soprattutto ora, con la presenza dei cantieri per la Metro C alla Farnesina e al Flaminio – rileva l’assessore – si riversano tutti nella stessa area e i residenti si ritrovano auto parcheggiate anche davanti al portone non riuscendo nemmeno a rientrare a casa”.  

Una ipotesi percorribile anche a fronte del fatto che “durante le partite di Roma e Lazio – ricorda Patanè – noi aumentiamo del 50% le linee dirette allo stadio. Si tratta di 19 linee del trasporto pubblico. Bisogna utilizzare i parcheggi di scambio. Ci sono autobus pagati dalla Roma per il trasporto ospiti. Ci sono le navette che mettiamo a disposizione noi quando gioca la Lazio. E in occasione degli Internazionali, della Coppa Italia o del Sei nazioni di rugby – sottolinea l’assessore – predisponiamo un vero e proprio piano della mobilità con aree di sosta, Ncc ecc. E poi ci sono altri vettori per spostarsi: le bici elettriche, i monopattini. Insomma le alternative esistono”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Renna (Fastweb+Vodafone): “Servono regole e Europa protagonista nell’Ai”

14 Maggio 2026

Cybersecurity Act 2, per Ducci la sfida del phase out: sicurezza europea senza cancellare strumenti e investimenti

23 Luglio 2026

Pontina, controlli sul ponte 32 all’altezza di borgo Sabotino

20 Agosto 2018

Usa-Iran, Cina auspica progressi nei colloqui

22 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno