Roma brucia ancora, in fiamme bosco in zona Pisana, strade chiuse

Roma brucia ancora. Un vasto incendio è divampato in zona Pisana, tra via di Bravetta e via dei Colli Portuensi. A prendere fuoco sterpaglie e un’area boschiva. La colonna di fumo è visibile fino a via Ostiense. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Come fa sapere Roma servizi per la mobilità, via della Pisana è chiusa per incendio all’altezza di via del Ponte Pisano. Il traffico, quindi, viene deviato su via del Ponte Pisano e via di Brava.

