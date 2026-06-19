Roma brinda alle eccellenze del territorio: fino al 21 giugno lo Spring Beer Festival

Prosegue con grande partecipazione lo Spring Beer Festival 2026, l’evento dedicato alla birra artigianale e alle eccellenze brassicole del Lazio organizzato da The Wanderer Pub presso il Parco di Caracalla, in viale Guido Baccelli 71 a Roma.

Fino al 21 giugno il suggestivo spazio nel cuore della Capitale ospita produttori, appassionati e curiosi in un percorso alla scoperta delle migliori realtà del settore, offrendo la possibilità di degustare numerose etichette artigianali e di conoscere da vicino il lavoro dei birrifici indipendenti del territorio.

La manifestazione nasce per promuovere la cultura della birra artigianale e valorizzare un comparto in continua crescita, che rappresenta una delle espressioni più interessanti dell’agroalimentare regionale. Un’occasione per favorire l’incontro diretto tra produttori e consumatori, all’insegna della qualità, della tradizione e dell’innovazione.

«Abbiamo immaginato un evento capace di raccontare il valore delle produzioni artigianali e delle realtà locali, creando uno spazio di incontro e condivisione aperto a tutti», spiegano gli organizzatori di The Wanderer Pub.

Il festival proseguirà fino a domenica 21 giugno. Venerdì e sabato gli stand saranno aperti dalle 18 alle 3 di notte, mentre nella giornata conclusiva di domenica l’evento terminerà a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

Patrocinato dalla Regione Lazio e da ARSIAL, lo Spring Beer Festival si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti della birra artigianale e per chi desidera scoprire le eccellenze produttive del territorio in una delle location più affascinanti di Roma.