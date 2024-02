Roma, 70enne muore travolta dal crollo del balcone del piano di sopra

(Adnkronos) – Una donna di 70 anni è morta a Roma travolta dal crollo del balcone del piano di sopra. La tragedia si è verificata oggi, 15 febbraio, in via Bisaccia, nella zona di Selvotta. L'anziana è stata colpita in pieno dal cedimento di una parte della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Pomezia e dell'Eur che hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo della 70enne. Niente da fare per la donna, morta sul colpo. Sul posto anche la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

