Roma: 45 anni dal rapimento Moro, Rocca e Gualtieri depongono corona in via Fani [FOTO]

Sono trascorsi 45 anni dal rapimento di Aldo Moro in via Fani dove stamattina si è tenuta la tradizionale cerimonia di commemorazione. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno deposto una corona in memoria degli agenti della sua scorta che persero la vita il 16 marzo del 1978. “È una data che rimarrà per sempre impressa nella coscienza civile del popolo italiano, così come la grandezza dello statista Aldo Moro sarà un imperituro esempio cui tendere, come cittadini e uomini delle istituzioni”, ha detto Rocca. “Quarantacinque anni fa in via Fani le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero barbaramente gli agenti della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Roma non dimentica il loro sacrificio e questa ferita profonda alla nostra democrazia”, ha aggiunto Gualtieri.

Il governatore del Lazio ha poi ricordato che “a noi spetta il compito di custodire e ravvivare nella memoria delle giovani generazioni il ricordo di questa pagina buia e drammatica della storia repubblicana. Sono trascorsi quarantacinque anni – ha affermato Rocca – dal feroce assassinio a Roma, in via Fani, ad opera dei terroristi delle Brigate rosse di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, i cinque componenti della scorta del presidente Aldo Moro che pagarono con la loro vita il tentativo di proteggere lo statista democristiano, rapito e ucciso al termine di cinquantacinque giorni di prigionia, il 9 maggio dello stesso anno. Il nostro pensiero, deferente e commosso, è rivolto alle vittime e ai loro parenti, per un agguato che rappresentò un vile attacco alla tenuta democratica del Paese. Non dimenticheremo mai il sacrificio di questi uomini dello Stato uccisi durante il loro servizio reso all’intera Nazione”. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Municipio Roma XIV, Marco Della Porta. Diverse le corone deposte in via Fani a partire da quella della presidenza della Repubblica e della presidenza del Consiglio dei ministri.

