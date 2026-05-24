Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roland Garros, oggi Djokovic – Mpetshi Perricard: il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Novak Djokovic debutta oggi al Roland Garros nel match serale di domenica 24 maggio. Il serbo, numero 3 del tabellone, al primo turno affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo confronto diretto. Il 39enne di Belgrado va a caccia del 25esimo titolo Slam della sua straordinaria carriera. Djokovic inizia l’avventura a Parigi dopo un periodo di stop e senza match giocati sulla terra rossa europea. 

 

Il vincente affronta al secondo turno uno tra il boliviano Hugo Dellien e il francese Valentin Royer. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Omicidio Saman, oggi la sentenza di primo grado: attesa per il verdetto

19 Dicembre 2023
auto rubate

Terracina, ladri d’appartamento: fermati due minori

24 Febbraio 2021

Derby della Lanterna blucerchiato, Samp avanti in Coppa Italia

26 Settembre 2024

Cop28, Parolin a Dubai sabato per portare il contributo del Papa

1 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno