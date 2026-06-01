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Roland Garros, oggi Cobolli-Svajda – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l’americano Zachary Svajda – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu e Tien, mentre Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà il vincente di Auger Aliassime-Tabilo. 

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