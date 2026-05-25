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Roland Garros, oggi Cobolli-Pellegrino al primo turno – Il match in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Derby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall’eliminazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia, dove si è arreso all’argentino Tirante, mentre Pellegrino si è spinto fino agli ottavi di finale prima di essere eliminato da Jannik Sinner. 

Dove vedere Cobolli-Pellegrino? Il match, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Cobolli che guida il parziale con tre vittorie a una 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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