Roland Garros, Medvedev soffre il caldo e litiga con la moglie: “Comportati bene”

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Daniil Medvedev ‘perde la testa’ al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista russo ha debuttato nello Slam parigino contro l’australiano Adam Walton, trovando più difficoltà del previsto. A infastidire Medvedev, in particolare, sono le condizioni estreme che ha trovato a Parigi, in una giornata in cui la temperatura supera i 30 gradi.

Medvedev, nel corso del primo set poi perso con un netto 6-2, ha avuto quindi un’accesa discussione con la moglie, presente nel suo angolo, Daria Medvedeva. All’ennesimo segnale di nervosismo del marito, piuttosto agitato, come spesso gli capita, in campo, la donna ha urlato: “Fa caldo per tutti. Tutti stanno soffrendo. Comportati come si deve!”.

Pronta la risposta di Medvedev, che ha allargato le braccia: “Quando inizierò a trovare il campo inizierò a comportarmi come si deve”, ha urlato riferendosi ai tanti errori della sua partita. Il russo è reduce dalla semifinale persa contro Sinner agli ultimi Internazionali e arriva a Parigi dopo essere stato eliminato proprio al primo turno lo scorso anno.

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