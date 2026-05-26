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Roland Garros, impresa di Arnaldi contro Griekspoor: l’azzurro vola al secondo turno dopo 4 ore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Grande prestazione di Matteo Arnaldi al primo turno del Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha battuto il numero 29 del seeding Tallon Griekspoor dopo una battaglia di oltre 4 ore. Il sanremese, numero 104 del ranking Atp, ha avuto la meglio sull’olandese al termine di un match mai perso di vista, chiuso con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Al 2° turno Arnaldi affronterà adesso il greco Stefanos Tsitsipas.  

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