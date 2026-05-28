Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12



[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG)



[30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA) [1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA)

non prima delle 20:15

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)



COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11



A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA)

J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA)

[4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY)

R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11



D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN)

[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA) [4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG) [9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE)

COURT 14 – dalle ore 11



[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA)

H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA)

A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE)



COURT 7 – dalle ore 11



[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN)



[25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA)

M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA)

L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA)

COURT 6 – dalle ore 11



F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA)

[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA)

K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT)

COURT 9 – dalle ore 11



M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE)

COURT 10 – dalle ore 11



O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS)

COURT 12 – dalle ore 11



J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR)

M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL)

D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI)

COURT 13 – dalle ore 11



Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL)

A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON)

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

