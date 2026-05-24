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Roland Garros, giornalista ‘sfotte’ Shelton sui Mondiali. Lui non la prende bene

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Ben Shelton ‘rosica’ al Roland Garros 2026, ma il tennis non c’entra. Il tennista americano si prepara a esordire nel primo turno dello Slam parigino, dove domani sfiderà lo spagnolo Merida, ma non ha preso bene lo ‘sfottò’ calcistico di un giornalista. In conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto cosa ne pensasse della Nazionale americana in vista dei prossimi Mondiali, aggiungendo però che la squadra “non sembra molto buona”. 

“Di dove sei?”, gli ha chiesto Shelton, “Vengo dall’Austria. Siamo forti, molto forti ve lo posso assicurare”, ha risposto il giornalista, non convincendo del tutto però il tennista. “Non so nulla della nazionale di calcio austriaca”, ha ammesso Shelton, “all’inizio pensavo che fossi francese, e te l’avrei concesso perché loro sono molto, molto forti. Ora mi chiedo: davvero, amico?”. 

Tra le risate della sala stampa, Shelton ha aggiunto: “Probabilmente sarò più coinvolto da Wimbledon che dai Mondiali in quel periodo, ma li guarderò sicuramente.” 

 

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