Roland Garros, complottisti contro Sinner: “Vogliono favorirlo”

C’è un complotto per favorire Jannik Sinner al Roland Garros 2026? L’ultima accusa, niente di nuovo a dire il vero, arriva poco prima del match tra l’azzurro e Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno dello Slam parigino. La sfida è stata programmata come prima del programma diurno del Philippe-Chatrier, che inizierà alle ore 12.

Sinner giocherà quindi nelle ore più calde parigine, con la capitale francese in questi giorni attanagliata da condizioni quasi estreme che stanno condizionando i tennisti in campo. Nonostante una programmazione decisamente non favorevole all’azzurro, che aveva esordito invece di sera contro Tabur, qualcuno continua a gridare al complotto, asserendo che quelle in cui giocherà Sinner non sono le ore più calde della giornata, anzi.

“In 25 anni il numero 1 del mondo non è mai stato messo al primo slot del programma del Chatrier, e negli ultimi 55 primi turni soltanto due sono stati maschili”, hanno detto nel podcast ‘Tennis Weekly’, “questo solleva molti sospetti. La programmazione può arrivare quindi solo da una sua richiesta o da un gesto del torneo per proteggerlo da uno dei giorni più caldi, ora che non c’è Alcaraz”.

Come detto, non si tratta di una polemica nuova. Negli scorsi giorni diversi utenti su X avevano scritto di un presunto complotto contro Novak Djokovic, che ieri ha giocato nel primo pomeriggio contro Royer. Nel mirino infatti ci sarebbe un presunto trattamento di favore verso Sinner: “Djokovic giocherà alle 15. Vediamo se avranno il coraggio di mettere Sinner un giorno a mezzogiorno. Non lo faranno perché proteggono quelli di sempre”, ha scritto un utente, prima di essere smentito dall’organizzazione del torneo.

Il pensiero, comunque, è largamente condiviso: “Il Roland Garros ha programmato Novak Djokovic nella la parte più calda della giornata, con temperature previste di 34 gradi”, è il messaggio di un altro appassionato su X, “gioca anche contro un francese, che in circostanze normali sarebbe una partita serale. Qualcun altro non è sorpreso da questo?”.

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