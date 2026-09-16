Roger Waters contro Ed Sheeran: “Macklemore pro Pal? Lui fa cosa giusta, tu sei uno str**zo”

(Adnkronos) – “Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che fanno la cosa giusta, come il rapper Macklemore, e poi ci sono gli str**zi che fanno la cosa sbagliata”. Roger Waters, in un video pubblicato sui social, attacca frontalmente Ed Sheeran dopo l’esclusione del rapper statunitense dalle restanti tappe del suo ‘Loop Tour’ negli Stati Uniti.

Il co‑fondatore dei Pink Floyd, da sempre vicino alla causa palestinese, interviene dopo la decisione di interrompere la collaborazione con Macklemore, che il 4 settembre al MetLife Stadium, nel New Jersey, aveva espresso dal palco un messaggio di solidarietà al popolo palestinese.

“Una delle ragioni principali per cui ho voluto fare questo tour è stata quella di poter salire su stadi come questo e pronunciare due parole che mi stanno molto a cuore: ‘Palestina libera’”, aveva detto davanti al pubblico, chiedendo che “da Gaza alla Cisgiordania occupata” fosse chiaro che “non ci siamo dimenticati di loro”. Subito dopo aveva eseguito ‘Hind’s Hall’, accompagnato da immagini della distruzione a Gaza.

Il brano è dedicato ai manifestanti filo‑palestinesi che occuparono un edificio della Columbia University dopo l’uccisione della bambina Hind Rajab, al centro del film ‘La voce di Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania.

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