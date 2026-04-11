Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 30 anni ucciso e due feriti. E’ il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte – poco dopo l’una – in strada a Induno Olona, in provincia di Varese. “Per cause ancora in corso di accertamento”, gli uomini hanno fatto ricorso a “diverse armi improprie e dei coltelli” per mettere fine a un diverbio, si legge in una nota dei carabinieri. La vittima è stata colpita al busto, ferite poi rivelatesi fatali. L’uomo, nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, è morto sul posto. Il bilancio dell’aggressione conta anche altri due feriti, padre e figlio ora ricoverati in ospedale. Sulla rissa indagano, coordinati dalla procura di Varese, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Varese. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma calcio femminile colpo grosso in porta

31 Agosto 2018

Latina, da domani debutta “Eppy” il car sharing 100% elettrico

31 Maggio 2018

Ardea, esemplare di tartaruga trovata morta sulla spiaggia

30 Agosto 2017

Norris vince in Olanda davanti a Verstappen e Leclerc

25 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno