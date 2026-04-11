Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Un uomo di 30 anni ucciso e due feriti. E’ il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte – poco dopo l’una – in strada a Induno Olona, in provincia di Varese. “Per cause ancora in corso di accertamento”, gli uomini hanno fatto ricorso a “diverse armi improprie e dei coltelli” per mettere fine a un diverbio, si legge in una nota dei carabinieri. La vittima è stata colpita al busto, ferite poi rivelatesi fatali. L’uomo, nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, è morto sul posto. Il bilancio dell’aggressione conta anche altri due feriti, padre e figlio ora ricoverati in ospedale. Sulla rissa indagano, coordinati dalla procura di Varese, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Varese.

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