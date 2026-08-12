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Rimprovera bambina per un calcio alla sua auto: picchiata dai genitori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Ha rimproverato una bambina perché stava prendendo a calci la sua auto ed è stata aggredita dai genitori. E’ accaduto nel parcheggio di via Muratori a Rubiera, nel reggiano. La donna era all’interno della propria auto in sosta quando ha notato una bambina sferrare un calcio alla carrozzeria. Scesa per redarguirla, è stata prima offesa dalla sorella maggiore della piccola e poi aggredita dai genitori che l’hanno colpita con calci e pugni alle gambe e al volto.  

La donna è stata portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Santa Maria Nuova’ di Reggio Emilia dove i sanitari le hanno riscontrato traumi guaribili in 5 giorni, rendendo inoltre necessario l’uso di un tutore all’avambraccio per 10 giorni. La coppia, entrambi 39enni, sono stati denunciati per lesioni personali in concorso.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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