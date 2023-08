Rifiuti, Santori (Lega): Governo valuti urgente commissariamento Roma Capitale

“La misura è stracolma: la città è invasa dai rifiuti e, nonostante sia mezza vuota per le partenze agostane, soffre ancora della presenza di discariche e immondizie non rimosse. Il Governo valuti urgentemente il commissariamento di Roma Capitale. Sollevare il sindaco Gualtieri dalla competenza sulla raccolta dei rifiuti è un atto dovuto, considerato anche l’avvicinarsi del Giubileo 2025. Romani e turisti sono costretti a convivere in un abbandono indegno, fuori da ogni norma di civiltà, sicurezza, igiene e sanità”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito di Ama. “Quando l’attuale sindaco si insediò i rifiuti erano già un problema enorme, che lui garantì sarebbe stato risolto in breve tempo. Ma il risultato è che oggi, dopo due anni, l’immondizia è una vera e propria emergenza, certificata dalle numerose denunce presentate in Procura dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori, anche sotto il profilo igienico e sanitario”, afferma Santori. “Non servono droni, satelliti, altri cambi ai vertici e altre chiacchiere: serve pulire la città. Gualtieri per primo rifletta, decida se andare avanti o lasciare il Campidoglio: il suo fallimento è ormai conclamato, la Capitale d’Italia non può più permettersi di essere governata da una Giunta tanto incapace quanto immobile”, conclude il capogruppo della Lega.