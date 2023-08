Rifiuti, FdI Municipio 3: “Se Gualtieri vuole riportarli al Tmb di via Salaria siamo pronti a scendere in piazza”

“Da quanto si apprende sembrerebbe che la Società Ama, società controllata da Roma Capitale, quindi dalla giunta del Sindaco Gualtieri, abbia chiesto a maggio scorso la procedure di via per un impianto di trattamento delle terre di spazzamento che vengono raccolte in tutta la città,

ovvero un impianto che verrebbe installato nell’ex fossa del TMB e che tratterebbe 30.000 tonnellate all’anno, 100 tonnellate al giorno che entrerebbero di nuovo nell’area di via Salaria. Chiediamo al Sindaco Gualtieri di fermarsi. Quella del TMB di via Salaria è una ferita ancora aperta per i cittadini del Terzo Municipio:

Non permetteremo più a nessuno di rovinare la vita dei residenti ed è per questo che siamo pronti a scendere in piazza”.

É quanto dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia in Municipio 3, Giordana Petrella.