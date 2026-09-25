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Ricerca, Sala (Eans): “Neurochirurgia italiana seconda in Europa dopo Germania”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “La neurochirurgia italiana ha un grande riconoscimento e visibilità internazionale. A livello europeo l’Italia è, dopo la Germania, la società scientifica più rappresentata, con quasi 300 membri all’interno dell’Eans. Quasi tutti gli anni è sempre fra i due o tre Paesi con il maggior numero di contributi scientifici accettati per il congresso europeo, e i nostri giovani continuano a distinguersi per l’eccellenza delle loro linee di ricerca, ricevendo spesso finanziamenti per i progetti banditi dall’Eans”. Così Francesco Sala, ordinario all’Università di Verona, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia B dell’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona e presidente della European Association of Neurosurgical Societies (Eans), al 75esimo congresso nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia (Sinch) a Catania. 

“Guardando il programma del congresso, spicca un numero probabilmente senza precedenti di ospiti internazionali, molti dall’Europa ma anche da altri continenti”, osserva Sala. “La prospettiva europea è sicuramente motivo di orgoglio anche per la comunità neurochirurgica italiana che non è ben rappresentata solo quantitativamente, ma anche e soprattutto qualitativamente, per il valore dei suoi neurochirurghi. Il panorama è più che incoraggiante”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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