Renzi, l”avvertimento’ al campo largo: “Da soli perdete…”

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Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra da soli perderanno le elezioni. E’ il monito di Matteo Renzi, che avverte i leader del campo largo. “Quei quattro lì” – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni- “da soli perdono, ma non perché sono cattivi”, dice il leader di Italia viva ospite a ‘Lo stato delle cose’, il programma condotto da Massimo Giletti su RaiTre. “Meloni era nettamente convinta di vincere, poi è accaduta una cosa a destra: è arrivato Vannacci. E nel momento in cui arriva Vannacci da destra, la destra è divisa e il centrosinistra diventa competitivo”, dice l’ex presidente del Consiglio soffermandosi sugli equilibri nel centrodestra. Con Fratelli d’Italia ampiamente primo partito, l’ingresso di Roberto Vannacci sulla scena con Futuro Nazionale ha inciso – secondo i sondaggi – sul peso di Forza Italia e soprattutto su quello della Lega.

”Secondo me Vannacci fa un risultato molto importante alle prossime elezioni politiche e la Meloni lo sa. Giorgia, quindi, è a un bivio: se perde Vannacci, perde le elezioni. Se prende Vannacci, perde la faccia… La Meloni è in difficoltà”, prosegue. Le due coalizioni, in base ai vari rilevamenti, sono vicine. La differenza per il centrodestra è legata all’inserimento – o meno – di Vannacci. Per il centrosinistra, fa capire Renzi, potrebbe pesare il 2,5% di Italia Viva. “Quei quattro da soli non ce la fanno, arrivano al 40%. C’è bisogno del 2-3-4% dei riformisti…”, dice Renzi, convinto che alla fine la leadership della coalizione verrà scelta con le primarie. “Secondo me sì”, dice rispondendo a Giletti. “Sulla politica estera si dovrà arrivare prima ad un accordo condiviso”, dice.

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