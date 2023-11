Renzi arriva in ritardo e ironizza: “Scusate, sul mio treno non c’era Lollobrigida”

(Adnkronos) – “Scusate ragazzi, oggi non mi sono fatto neanche la barba perché il treno era 50 minuti in ritardo, e questa è stata la prima sfortuna. La seconda è che a bordo non c’era il ministro Lollobrigida per poter fare una fermata a richiesta”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi arrivando a Palazzo delle Stelline, a Milano, dove era atteso per prendere parte all’evento Italia Direzione Nord. In precedenza Renzi aveva postato su X una foto dal treno Roma-Milano, anche in questo caso con un chiaro riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro dell'Agricoltura. "La settimana inizia con il Frecciarossa che ha 44 minuti di ritardo – ha scritto il leader di Italia Viva – E purtroppo non essendoci Lollobrigida non ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna…". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...