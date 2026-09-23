Renault Rafale Hypnotic: l’esclusività in soli 1.500 esemplari

(Adnkronos) –

Renault porta Rafale verso una dimensione ancora più esclusiva con Hypnotic, serie limitata realizzata in appena 1.500 esemplari numerati per l’Europa, dei quali 100 destinati all’Italia. Basata sulla versione Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 CV, sarà ordinabile dall’inizio di ottobre, con le prime consegne previste entro la fine del 2026.

A distinguere la nuova Renault Rafale Hypnotic è innanzitutto la tinta esclusiva Nero Foresta satinato, abbinata alla calandra scura, ai cerchi in lega da 21 pollici con finitura satinata e agli spoiler sul tetto e sul bagagliaio in nero lucido. Completa l’insieme il badge Atelier Alpine nero.

L’abitacolo segue la stessa impostazione con rivestimenti in Alcantara nero titanio e tessuto testurizzato, cuciture blu, bianche e rosse e la “A” Alpine retroilluminata. Ogni vettura riceve inoltre una targa numerata. Di serie sono previsti tetto oscurante Solarbay, head-up display e impianto audio premium Harman Kardon.

La meccanica deriva integralmente dalla Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4. Il sistema plug-in hybrid combina un motore termico con tre unità elettriche, raggiungendo una potenza complessiva di 300 CV e consentendo di percorrere fino a 105 km in modalità completamente elettrica.

La dotazione tecnica comprende trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e sospensioni intelligenti con telecamera predittiva, con una messa a punto curata dagli ingegneri Alpine Cars. Rafale Hypnotic sarà inoltre esposta al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)