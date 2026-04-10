Renault Plug Inn, nasce l’ecosistema unico per la ricarica

(Adnkronos) – Con Plug Inn, Renault Group inaugura una nuova fase nella gestione della ricarica elettrica, puntando su un’identità chiara e un ecosistema integrato. Il progetto riunisce sotto un unico nome tutte le attività legate alla ricarica, segnando un passo deciso verso una mobilità elettrica più accessibile e coerente su scala europea.

La strategia di Renault Group nasce dall’esigenza di superare la frammentazione dei servizi, precedentemente gestiti da Mobilize Beyond Automotive, ora completamente integrati nel perimetro operativo del Gruppo. L’obiettivo è duplice: migliorare l’efficienza interna e offrire agli utenti un’esperienza più lineare, intuitiva e trasparente.

Il nome Plug Inn non è casuale: da un lato richiama l’atto concreto della ricarica, dall’altro suggerisce un ambiente accogliente e orientato ai servizi. Una sintesi che riflette l’ambizione di Renault di creare un punto di riferimento nel panorama della mobilità elettrica.

L’ecosistema Plug Inn si articola in tre pilastri principali. Plug Inn fast charge rappresenta la rete di ricarica ultrarapida, Plug Inn powerbox introduce soluzioni bidirezionali con tecnologia V2G, mentre Plug Inn charge pass consente un accesso semplificato alla ricarica in tutta Europa tramite un unico sistema di pagamento.

Il primo passo concreto di questa trasformazione riguarda proprio la rete fast charge, che da aprile sostituisce la precedente Mobilize fast charge in Francia. Si tratta di infrastrutture progettate per garantire prestazioni elevate, con potenze fino a 320 kW e tempi di ricarica in grado di assicurare fino a 400 km di autonomia in circa 15 minuti per i veicoli compatibili.

Non meno rilevante è l’attenzione alla qualità del servizio. Le stazioni sono aperte a tutte le marche, offrono un’affidabilità superiore al 99% e integrano soluzioni Plug & Charge per semplificare ulteriormente l’utilizzo. In alcune location sono presenti anche aree dedicate al comfort degli utenti, con spazi relax, connessione Wi-Fi e servizi accessibili 24 ore su 24.

Il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di 93 stazioni entro la fine del 2026, posizionate strategicamente lungo le principali direttrici di traffico. Una crescita che conferma l’intenzione di Renault Plug Inn di diventare un elemento centrale nella diffusione della mobilità elettrica in Europa.

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