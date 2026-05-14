Regno Unito, il Labour prepara il dopo Starmer: chi sono Streeting e Rayner

(Adnkronos) – Le dimissioni del ministro della Salute Wes Streeting, a cui è subentrato James Murray, e lo scagionamento fiscale dell’ex vicepremier Angela Rayner gettano ulteriore benzina sul fuoco del dibattito attorno al futuro del Partito laburista britannico e su una possibile successione a Keir Starmer. Entrambi vengono oggi considerati figure di primo piano in un possibile riassetto del Labour, dopo i deludenti risultati delle elezioni locali e la crescente pressione interna sul premier, con decine di parlamentari e sottosegretari laburisti che nelle ultime settimane hanno chiesto pubblicamente un cambio di leadership.

Streeting, che si è dimesso in aperto contrasto con Starmer e con l’obiettivo di spingerlo ad annunciare una tempistica per il proprio ritiro dalla leadership del partito e del governo, rappresenta l’ala moderata e centrista del partito, spesso associata alla linea riformista di ispirazione blairiana. Ormai ex ministro della Salute, è considerato uno dei politici laburisti più efficaci sul piano comunicativo, soprattutto sui temi dei servizi pubblici, della riforma del sistema sanitario e della credibilità economica. Nella sua lettera di dimissioni ha rivendicato i risultati ottenuti alla guida del Servizio sanitario nazionale, in particolare il significativo calo delle liste d’attesa, ma ha anche espresso una netta perdita di fiducia nella leadership di Starmer, denunciando un “vuoto di visione” e una mancanza di direzione politica. Cresciuto in una famiglia operaia prima di laurearsi a Cambridge, Streeting ha costruito un profilo capace di parlare sia all’elettorato tradizionale sia ai moderati ed è oggi considerato uno dei principali possibili candidati in una futura corsa alla guida del Labour. Alcuni sondaggi interni, tuttavia, suggerirebbero che potrebbe ancora faticare in un confronto diretto con Starmer qualora il premier decidesse di ricandidarsi.

Al posto di Streeting al ministero della Salute è stato nominato

James Murray

. Lo ha riferito Sky News, precisando che per Murray si tratta di una promozione di rilievo: fino a oggi aveva ricoperto il ruolo di chief secretary al Tesoro, uno degli incarichi chiave dell’esecutivo laburista. In una lettera indirizzata a Starmer, l’ex ministro ha spiegato di non avere più fiducia nella leadership del premier, sostenendo che restare al governo sarebbe stato “disonorevole e contrario ai principi”.

Secondo quanto riferito dai media britannici, Streeting avrebbe deciso di lasciare l’incarico nel tentativo di spingere Starmer ad annunciare una tempistica per il proprio ritiro dalla leadership del partito e del governo.

Rayner incarna invece l’anima più sindacale e progressista del Labour. Proveniente da un contesto popolare e storicamente vicina alla base del partito e ai sindacati, si è costruita negli anni un’immagine politica diretta e combattiva che le garantisce forte consenso tra gli iscritti e l’ala sinistra laburista. Vicepremier e vice leader fino alle dimissioni del settembre 2025, Rayner continua a essere indicata – insieme al sindaco di Manchester Andy Burnham – come possibile candidata o ago della bilancia (‘kingmaker’) in un futuro congresso. Rayner ha inoltre appena chiuso la vicenda legata al mancato pagamento di circa 40mila sterline di imposta di registro sulla casa di Hove, versando la somma dovuta all’Hmrc e rimuovendo così uno dei principali ostacoli a un suo ritorno in prima linea.

In un eventuale riassetto del Labour, Streeting e Rayner rappresentano due visioni differenti ma complementari del partito: il primo punta a riportare i laburisti verso il centro e a rafforzarne la credibilità di governo; la seconda viene vista come la garante delle radici popolari e sociali del movimento. Insieme – da alleati o da rivali – potrebbero definire la direzione del Labour nei prossimi anni, mentre attorno a loro iniziano già a muoversi altri possibili protagonisti della futura corsa alla leadership.

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