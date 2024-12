Regina Camilla, chi sono, i doveri e quanto guadagnano le sue dame di compagnia

Chi sono le dame di compagnia della Regina Camilla? quali sono i loro doveri e quanto guadagnano, tutto sulle figure vicine alla reale

Nel maggio 2023, il mondo ha assistito all’incoronazione di Camilla Parker Bowles come regina consorte accanto a suo marito, re Carlo. La loro storia d’amore, lunga oltre cinquant’anni e culminata nel matrimonio del 2005, ha sempre suscitato grande interesse pubblico. Prima di diventare la moglie del sovrano britannico, Camilla è stata unita in matrimonio con Andrew Parker Bowles dal 1973 al 1995, dalla quale unione sono nati due figli: Tom e Laura. Re Carlo, dal canto suo, è stato sposato con la principessa Diana dal 1981 al 1996 ed è padre del principe William e del principe Harry.

La figura della regina consorte non si esaurisce nella sola dimensione familiare o rappresentativa; attorno a lei gravita infatti un gruppo selezionato di donne note come le sue dame di compagnia. Queste figure hanno assunto una notorietà particolare durante l’incoronazione per via dei loro tagli di capelli simili a quello della regina Camilla, guadagnandosi il soprannome di “Dame in bianco” da parte degli utenti Internet.

Chi sono le dame di compagnia attuali

Le dame di compagnia svolgono ruoli cruciali nell’ambito della vita quotidiana e delle funzioni ufficiali della sovrana. Il loro compito principale consiste nel fornire supporto personale alla regina: dall’aiuto nelle faccende quotidiane come vestirsi o lavarsi fino all’accompagnamento in eventi mondani. Questo incarico viene considerato un privilegio e un onore che si protrae per tutta la vita; non prevede una retribuzione monetaria né permette pensionamenti o dimissioni volontarie.

Attualmente sei sono le donne che ricoprono questo ruolo per la regina Camilla: Sarah Troughton è riconosciuta come la Lady numero uno ed è nota per essere una stretta amica della famiglia reale da quasi quarant’anni. Fiona Petty-Fitzmaurice porta invece il suo expertise nel campo dell’interior design direttamente alla corte britannica. Lady Katherine segue le orme materne essendo figlia di Lady Susan Hussey, storica dama di compagnia della defunta regina Elisabetta II.

Caroline Elizabeth Chisholm ha lasciato il suo seggio alla Camera dei Lord per dedicarsi completamente al ruolo vicino alla sovrana mentre Sarah Kewick vanta una lunga amicizia con Camilla risalente agli anni ’70 e condivide con lei l’amore per i cavalli. Infine Jane Leveson non solo ha legami profondi con l’aristocrazia britannica ma è anche madre di Violet von Westenholz che ha avuto un ruolo chiave nell’incontro tra Meghan Markle e il principe Harry.

Questo gruppo esclusivo riflette non solo l’intimità personale ma anche l’impegno verso doveri cerimoniali che definiscono la vita quotidiana all’interno della monarchia britannica. Sebbene queste posizioni non siano remunerate in termini economici tradizionali, offrono alle dame l’accesso ad esperienze uniche nel cuore dell’istituzione monarchica britannica.