Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Reggio Emilia, sgominata banda che rubava farmaci oncologici, 6 arresti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
Meno di un minuto

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha portato a termine un’importante operazione contro la criminalità organizzata, culminata nello smantellamento di una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci di elevato valore economico.

L’indagine, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, ha permesso di individuare un gruppo criminale di origine partenopea. La banda era specializzata nel furto di medicinali oncologici e immunosoppressori, sottratti dai depositi farmaceutici dell’AUSL di Reggio Emilia.

foto: screenshot video Polizia di Stato

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, ingerisce parte di giocattolo: morto bimbo di 2 anni

28 Dicembre 2023

Ardea, apre tour aree archeologiche

13 Giugno 2018

Cenare presto per non ingrassare? Cosa dice l’esperto

27 Gennaio 2024

Pomezia, le puntualizzazioni dell’amministrazione in merito all’evento “il Circo Nero” dello scorso 12 agosto

22 Agosto 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno