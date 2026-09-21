realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition: la recensione

(Adnkronos) – In un panorama tecnologico spesso dominato da design standardizzati e minimalisti, l’unione tra il brand realme e il Wizarding World di Warner Bros. dà vita a un dispositivo unico nel suo genere come il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un lavoro di personalizzazione profonda e minuziosa che parte dal firmware aggiornato alla versione RMX5120_16.0.0.65 (EX01) e riesce a proiettare l’utente direttamente nell’atmosfera del Castello di Hogwarts fin dal primo istante.

L’esperienza da vera collezione inizia già prima di impugnare lo smartphone, grazie a una confezione d’imballaggio concepita come una fedele replica in scala uno a uno del classico baule in legno da viaggio per studenti. Aprendo il baule ci si ritrova immersi nel completo Hogwarts Welcome Pack, un ricco corredo di merchandise personalizzato che comprende la mitica lettera di accettazione indirizzata a Mr. H. Potter con indicazione del sottoscala di Privet Drive, il biglietto del treno per l’Espresso di Hogwarts dal Binario 9 e 3/4, lo spillo estrattore per la SIM sagomato, una serie di cartoline dei personaggi, il segnalibro, il contenitore a tema, una cover protettiva dedicata e una custodia a forma di valigia vintage per gli auricolari coordinati realme Buds T300 Pro Harry Potter Edition.

Il corpo del telefono si distingue per una raffinata finitura posteriore in pelle marrone spessa solo 8,47 millimetri e dal peso di 198 grammi, impreziosita da dettagli ricercati come il modulo fotocamera modellato sugli occhi della civetta Edvige e l’incisione al laser “Welcome to Hogwarts” nascosta sulla cornice centrale.

Il vero fiore all’occhiello dell’intero dispositivo, concepito come un omaggio al momento dello Smistamento, è l’innovativa tecnologia World’s First Quadra Light-Sensing Color-changing Tech. Questo straordinario sistema permette ai quattro colori dello stemma di Hogwarts di emergere dinamicamente e prendere vita quando lo smartphone viene esposto alla luce solare diretta o alla luce UV; per attivare la trasformazione cangiante e ammirare le tonalità originali di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso è sufficiente esporre il retro al sole oppure puntare una torcia direttamente sul dispositivo, un effetto visivo che rappresenta uno degli elementi più iconici di questa Limited Edition.

Questa profonda immersione prosegue sul piano software tramite l’interfaccia realme UI 7.0, che nasconde oltre dieci Easter Egg dedicati ed elementi grafici unici, dove le icone di sistema assumono le forme di oggetti magici come il Cappello Parlante per il Theme Store e per l’App Market, la Mappa del Malandrino per la Galleria, la cabina telefonica per l’applicazione Telefono o il Pensaio per i Video, il tutto arricchito da sfondi esclusivi, animazioni personalizzate di avvio, sblocco e ricarica, una modalità ad alte prestazioni GT Mode su misura e le speciali filigrane fotografiche dedicate ai simboli delle quattro case di Hogwarts.

Sotto questo abito incantato batte un cuore tecnologico di primo livello, spinto dal processore octa-core MediaTek Dimensity 7300 Max 5G con supporto alle reti 5G e connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.4 Low Energy, affiancato da una capiente Titan Battery da 7000 milliampere con ricarica rapida Super Flash Charge da 80 Watt. Il display AMOLED da 6,78 pollici offre una frequenza di aggiornamento adattiva a 60, 90, 120 e 144 Hertz, una frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hertz, una risoluzione nitida di 1272 per 2772 pixel, un rapporto di contrasto pari a 6000000:1, la copertura cromatica DCI-P3 al 100% e una luminosità di picco HBM fino a 1400 nit.

Il comparto fotografico brilla grazie a un sensore principale da 200 megapixel con sensore da 1/1.56 pollici e apertura f/1.8 dotato di stabilizzazione ottica ed elettronica su doppio asse capace di registrare video in 4K a 30 frame al secondo, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 112 gradi e da una fotocamera frontale per i selfie da ben 50 megapixel.

Il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition si conferma come un vero e proprio oggetto del desiderio per i fan del giovane mago, capace di coniugare un hardware potente e moderno con un’attenzione unica per l’universo narrativo a cui si ispira. Lo smartphone sarà venduto in esclusiva da Unieuro e in quantità limitata, ad un prezzo consigliato al pubblico di 699,99 €.

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