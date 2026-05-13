Real Madrid, Nadal sarà nuovo presidente? Lui smentisce

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Rafa Nadal non sarà il nuovo presidente del Real Madrid. Oggi, mercoledì 13 maggio, l’ex tennista spagnolo ha voluto chiarire le voci diffuse negli ultimi giorni su una sua possibile candidatura alla presidenza dei Blancos, di cui è tifosissimo, visto la difficile e sempre più in bilico posizione di Florentino Perez.

“Ho letto informazioni che mi collegano a possibili candidature alla presidenza del Real Madrid”, ha scritto Nadal sul proprio profilo ufficiale X, “vorrei chiarire che queste informazioni non sono vere”, spegnendo così ogni voce su un suo possibile ingresso in dirigenza.

In una conferenza stampa andata in scena nei giorni scorsi, Florentino Perez ha indetto nuove elezioni del consiglio direttivo, ma ha annunciato anche che “non mi dimetto, da qui dovranno cacciarmi a colpi di pistola”. Un’espressione piuttosto forte che fa capire l’attaccamento di Perez alla sua posizione, e che al momento esclude ribaltoni al vertice del Bernabeu. Qualunque sia il futuro del Real, al momento, non includerà Nadal, se non da semplice tifoso.

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