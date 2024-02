Range Rover leadership academy edizione 2024

(Adnkronos) – E' stato rilevato il condenuto della seconda Edizione della Leadership Academy.

Il progetto didattico Range Rover Leadership Academy metterà a confronto, ancora una volta, la leadership di oggi e di domani. Verranno coinvolti per l'occasione gli studenti della Laurea Magistrale in Design Sistemico che vorranno mettersi in gioco, esplorando un territorio nuovo come quello delle Start Up.



Marco Santucci, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato: “La Range Rover Leadership Academy, giunta alla sua seconda edizione, è un orgoglio per il nostro brand e rappresenta la fiducia che abbiamo verso i giovani e il loro potenziale da sviluppare. Anche grazie alla nostra attenzione e alla nostra guida, le beautiful mind di domani impareranno a influenzare i cambiamenti positivi per il futuro della nostra Società, come veri nuovi Leader by Example, dove l’approccio sostenibile diventa un mindset immanente al loro operato ed unica maniera di fare business”.

Nei workshop organizzati dal Politecnico di Torino le Start-Up saranno affiancati da imprenditori più consolidati per trasmettere agli studenti un approccio mentale strutturato e vincente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

