Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, annuncia il nuovo Kobo Clara 2E, un eReader più ecosostenibile che presenta importanti aggiornamenti. Questo nuovo dispositivo, che rappresenta un importante passo avanti nella missione dell’azienda di migliorare la vita di chi legge, non solo è stato realizzato con una struttura esterna composta per oltre l’85% da plastica riciclata, di cui il 10% potenzialmente destinata agli oceani, ma presenta anche una tecnologia wireless Bluetooth® ed è il primo device da 6’’ di Kobo ad essere anche impermeabile.

Kobo Clara 2E è il primo eReader di Kobo realizzato con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani, in linea con l’impegno dell’azienda verso un utilizzo sempre maggiore di materiali di riciclo certificati, laddove possibile, nel rispetto dei requisiti tecnici del prodotto. Nel corso dell’anno, Kobo prevede di rimuovere più di 200.000 bottiglie di plastica dagli oceani del nostro pianeta e più di un milione di CD e DVD dalle discariche. Con Kobo Clara 2E, gli amanti dei libri potranno perdersi nella lettura su uno schermo aggiornato da 6″ HD E Ink Carta 1200 antiriflesso, dotato di modalità scura e ComfortLight PRO con riduzione della luce blu, che consente di leggere anche a tarda notte senza influire sulla qualità del sonno.

Dotato di una batteria che dura settimane e di 16GB di memoria, Kobo Clara 2E contiene intere librerie di eBook e audiolibri Kobo ed è il più moderno dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth®, che offre ai lettori la possibilità di leggere o ascoltare le storie più attuali. Anche le SleepCover protettive e personalizzate di Kobo sono realizzate con materiali riciclati e sono ora disponibili nei colori nero, blu oceano, rosso corallo e verde acqua.

“Kobo Clara 2E rappresenta di fatto la realizzazione dei nostri obiettivi: offrire la migliore esperienza di lettura e al contempo intraprendere la strada della sostenibilità“, ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo. “Crediamo che ogni piccolo gesto, consapevole e mirato, possa avere un impatto significativo. Per questo motivo, abbiamo iniziato a incorporare materiali riciclati sia nel dispositivo che negli accessori e nella confezione, a complemento delle caratteristiche più apprezzate dai nostri booklover, come l’impermeabilità e la tecnologia wireless Bluetooth® che permette di ascoltare i propri audiolibri preferiti“.

Il lancio di Kobo Clara 2E rientra nell’impegno di Kobo di neutralizzare il 100% delle emissioni di carbonio associate alle spedizioni dirette dei suoi eReader Kobo. I ricavi derivanti dalle compensazioni del 2021 sono attualmente destinati al Great Bear Forest Carbon Project, che sostiene le comunità della First Nation e aiuta a proteggere la Great Bear Rainforest della British Columbia, una delle più grandi foreste pluviali temperate del mondo. I proventi delle compensazioni contribuiscono anche al miglioramento delle pratiche di gestione delle foreste e dell’ambiente marino da parte delle popolazioni indigene, oltre a finanziare programmi rivolti a giovani, anziani e garanti della comunità locale.

Sarà possibile acquistare Kobo Clara 2E su www.kobo.com e presso i rivenditori selezionati al prezzo di € 149,99. Disponibile da oggi in preordine, il dispositivo sarà poi venduto nei negozi e online a partire dal 22 settembre in Italia e negli altri paesi (Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Polonia, Australia, Singapore e Malesia).

Vieni a conoscere Kobo Clara 2E

Voltare pagina alla plastica monouso

L’esterno del Kobo Clara 2E è realizzato con oltre l’85% di plastica riciclata, di cui il 10% è costituito da rifiuti plastici abbandonati che stanno per raggiungere i nostri oceani. Secondo la U.S. Environmental Protection Agency, riciclando 10 bottiglie di plastica si risparmia abbastanza energia da alimentare un computer portatile per oltre 25 ore. Ma non è solo con i dispositivi che l’azienda sta facendo progressi. La nuova confezione è priva di magneti, realizzata con carta riciclata certificata FSC e stampata con inchiostro di soia, uno dei processi di stampa più ecologici e sostenibili attualmente in circolazione.

Leggere anche… nella vasca da bagno

Kobo Clara 2E è il primo eReader Kobo da 6″ completamente impermeabile, con una resistenza all’acqua pari a 60 minuti fino a due metri di profondità. L’aggiunta di questo formato tascabile alla gamma dei dispositivi impermeabili, insieme al Kobo Libra 2 da 7″ e al Kobo Sage da 8″, garantisce un’esperienza di lettura sempre pronta per gli imprevisti, dalle escursioni con lo zaino nella foresta pluviale, ai viaggi in spiaggia fino alle immersioni… nella vasca da bagno!

In ascolto

Impossibile decidere se leggere o ascoltare? Con la tecnologia wireless Bluetooth® di Kobo Clara 2E, è anche possibile ascoltare gli audiolibri Kobo per continuare a godersi le storie preferite, secondo le proprie esigenze.

Un’intera libreria, ovunque

Con un mondo di libri a portata di mano, gli amanti dei libri possono sempre trovare qualcosa di nuovo da leggere con Kobo. Lo Store Kobo integrato consente ai lettori di passare rapidamente al libro successivo di una collana o di scoprire nuove storie da esplorare. Con 16 GB di memoria, gli amanti dei libri possono portare con sé fino a 12.000 eBook o 75 audiolibri Kobo ovunque vadano. Inoltre, è possibile accedere a Pocket per salvare e leggere articoli online o abbonarsi a Kobo Plus per un abbonamento all-you-can-read con un unico canone mensile.

Accessori ecosostenibili che fanno bene al proprio eReader e al pianeta

Leggere e riciclare con la nuovissima SleepCover eco-consapevole

Ultima evoluzione delle amatissime SleepCover, la SleepCover per Kobo Clara 2E, è il perfetto partner eco-consapevole per il proprio eReader. Con l’esterno realizzato con il 97% di plastica riciclata, di cui il 10% di plastica potenzialmente destinata agli oceani, e la fodera interna in microfibra realizzata con il 40% di fibra ottenuta da bottiglie di plastica riciclata, questa custodia contribuisce a salvare la plastica che altrimenti finirebbe nelle discariche e negli oceani, proteggendo al contempo lo schermo HD del vostro eReader. È dotata di un supporto incorporato che consente di leggere a mani libere e può riattivare o mettere a riposo in modo automatico l’eReader.

