Ragazza uccisa in sparatoria a Molfetta, fermato 21enne

ROMA (ITALPRESS) - "Se si guarda al mondo bancario le donne sono molto di più: noi dobbiamo diventare attrattivi come professione, una professione che ha grandi potenzialità per una donna". A dirlo all'Italpress Giuliana Rapetta, consulente finanziaria di Banca Generali e candidata con la lista Tradizione e Innovazione per le elezioni dell'Anasf, l'Associazione nazionale dei […]