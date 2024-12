Raffaella Scuotto, dopo l’addio a Brando spunta la foto con lui: boom di commenti

Dopo la rottura con Brando, Raffaella Scuotto si è mostrata in compagnia di un altro uomo. Ma non è come sembra, ecco tutti i dettagli.

La love story tra Brando e Raffaella ha fatto sognare tutti i fan del dating show Uomini e Donne. I due si sono mostrati sempre molto uniti, fin dalle prime ore dopo l’uscita insieme dal programma. Per mesi hanno aggiornato i fan sulla loro relazione, che sembrava andare consolidandosi con il passare del tempo. Pur vivendo in parti opposte d’Italia (lui a Treviso e lei a Napoli) la coppia è sempre riuscita a ritagliarsi momenti intimi, sempre celebrati con grande gioia dai fan.

Eppure, dopo il grande idillio iniziale, la loro storia si è poi interrotta improvvisamente, lasciando a tutti l’amaro in bocca. Né Raffaella né Brando hanno mai rivelato il vero motivo alla base della separazione improvvisa, ma sul web si vociferava che lui avesse molte amiche a Treviso, fatto che non piaceva alla bella Raffaella.

I due, poi, sembravano essersi riavvicinati nell’ultimo periodo, sono infatti stati fotografati a Napoli insieme mentre passeggiavano per le vie e prendevano aperitivi nei locali della città. Alla fine, però, pare che il ricongiungimento non sia durato a lungo e la coppia alla fine pare essersi divisa, forse definitivamente.

Raffaella accanto a un altro uomo: ma non è come sembra

Nelle ultime ore, Raffaella ha però publicato una foto nelle storie Instagram che ha catturato l’attenzione dei fan. In questa foto appare con un altro uomo addormentato al suo fianco. I fan di certo saranno rimasti a bocca aperta, ma la situazione è ben diversa da come sembra.

L’altro uomo accanto alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne altri non è che suo fratello Peppe, a cui la ragazza è da sempre legatissima. Nella foto in bianco e nero i due appaiono sdraiati l’uno accanto all’altra sul divano, uno scatto molto intimo e dolcissimo che ha scatenato i fan nei commenti. Raffaella ha poi scritto, a mo’ di didascalia: “Per te, per sempre”, aggiungendo anche il simbolo dell’infinito accanto.

Raffaella ha un buonissimo rapporto con tutti i suoi fratelli e sorelle. Da sempre è molto legata alla sua famiglia e infatti pubblica spesso foto che la ritraggono insieme a loro, sia in vacanza che durante la vita quotidiana. Sicuramente i suoi familiari le sono rimasti accanto dopo la fine della storia con Brando e si sono dimostrati la sua roccia. Insomma, una famiglia unitissima, da invidiare.