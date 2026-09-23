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Raffaella Griggi debutta a ‘Chi l’ha visto?’: “Continuiamo la strada di Sciarelli con dedizione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Buonasera, benvenuti a ‘Chi l’ha visto?’, è ancora ‘Chi l’ha visto?’. Federica (Sciarelli, ndr) aveva finito qui la sua bellissima passeggiata come l’aveva chiamata lei a luglio con l’applauso grato e commosso del gruppo della redazione e noi da qui continuiamo la strada con dedizione appassionata, umanità e cura”. Così Raffaella Griggi ha aperto questa sera la nuova stagione dello storico programma di approfondimento e cronaca nera di Rai3.  

 

 

Con queste parole di omaggio a chi l’ha preceduta, ha preso ufficialmente il via il tanto atteso cambio di conduzione per la trasmissione della prima serata. ‘Chi l’ha visto?’ entra così in una nuova era affidata alle mani di Griggi, volto già noto al pubblico in quanto storica inviata del programma, che raccoglie da stasera il pesante testimone lasciato lo scorso luglio da Federica Sciarelli. 

 

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