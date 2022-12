Quattro buoni motivi (almeno) per acquistare un iPhone X ricondizionato

È arrivato il momento di cambiare il vecchio smartphone? Grazie all’elettronica ricondizionata le probabilità di fare buoni affari si moltiplicano: sul mercato del refurbished si trovano infatti cellulari che hanno gli stessi prezzi di un telefono usato ma la qualità e le prestazioni di uno smartphone nuovo, essendo passati attraverso un lungo iter di ripristino delle condizioni di fabbrica. Per gli appassionati di prodotti Apple ecco, allora, quattro buoni ragioni per cui acquistare un iPhone X ricondizionato conviene.

Perché conviene acquistare un iPhone X ricondizionato

Pur non essendo un modello molto recente, il prezzo di un iPhone X nuovo continua a essere medio-alto: acquistarlo ricondizionato è una buona opzione per riuscire pagarlo meno, con un risparmio che può andare dal 30% al 60% del prezzo di mercato a seconda delle condizioni di partenza del device, dove lo si acquista, eccetera. Anche se non si ha un budget particolarmente limitato acquistare un iPhone X ricondizionato conviene, così, se ci si vuole procurare un dispositivo con caratteristiche tecniche avanzate, come una memoria interna più capiente per esempio.

Come in parte già si accennava all’inizio, gli smartphone ricondizionati hanno ottime prestazioni perché passano attraverso una serie di passaggi che li riportano alle condizioni di fabbrica. Per gli iPhone ricondizionati ciò è tanto più vero dal momento che i laboratori certificati seguono un processo standard a garanzia che il prodotto finale abbia tutta la qualità che contraddistingue i dispositivi Apple. Le prestazioni di un iPhone X ricondizionato sono le stesse, in altre parole, sia che lo si acquisti direttamente in un R-Store e sia che si opti per un sito specializzato come Certideal. Per evitare brutte sorprese, comunque, una buona idea è leggere attentamente la scheda prodotto e le altre informazioni disponibili sullo specifico device a cui si è interessati: chi si occupa di ricondizionamento di smartphone e iPhone dovrebbe fornire ai clienti, infatti, notizie dettagliate sulla storia del dispositivo e su che tipo di interventi o modifiche ha subito in laboratorio.

Si potrebbe scoprire in questo modo che l’iPhone a cui si è interessati proviene da uno stock rimasto invenduto o è un reso di un acquisto online: tra le ragioni per cui acquistare un iPhone X conviene c’è, infatti, la possibilità di portare a casa dispositivi che sono nuovi a tutti gli effetti e mai utilizzati. Può capitare che abbiano piccole imperfezioni estetiche o impercettibili danni alla scocca ed è su questa tipologia di iPhone ricondizionati che il risparmio è maggiore. Ottimi affari si riescono a fare, però, anche grazie a offerte e promozioni speciali spesso disponibili sui siti di elettronica ricondizionata.

Non si può non citare almeno, infine, la questione ambientale. Il ricondizionamento salva dispositivi che si è visto essere ancora perfettamente funzionanti dal diventare rifiuti prima del dovuto. I rifiuti elettronici sono, per altro, tra i più difficili da smaltire perché composti da un gran numero di materiali diversi. Se a questo si aggiunge che sia l’estrazione delle stesse materie prime e sia i numerosi passaggi necessari per la produzione dello smartphone sono attività energivore e inquinante, è facile capire perché acquistare un iPhone X ricondizionato conviene, sì, ma è anche una scelta più rispettosa per l’ambiente.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...