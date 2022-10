Quartiere Don Bosco (Roma): trovato morto barbone in un furgone

Un barbone che da tempo viveva in un furgone parcheggiato in via Calpurnio Fiamma nel quartiere Don Bosco a Roma è stato ritrovato morto ieri pomeriggio. Il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione all’interno del mezzo, un Fiat Ducato, che era diventato la sua dimora. Non è chiaro da quanto tempo l’uomo fosse morto ma si tratta di un italiano di 50 anni. Il medico legale intervenuto sul posto, insieme ai carabinieri della stazione di Cinecittà, alla compagnia Casilina e al nucleo investigativo per i rilievi, non ha rilevato lesioni compatibili con una morte violenta. Per il senza tetto è stata disposta l’autopsia e il cadavere è stato portato all’obitorio di Tor Vergata.

