Bancali usati e nuovi
Cronaca

Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione dei portafogli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Quantum Computing rappresenta un cambio di paradigma destinato a rivoluzionare il settore bancario e finanziario, offrendo la possibilità di affrontare problemi complessi oggi non risolvibili con il supercalcolo tradizionale. Secondo Davide Corbelletto, Distinguished Quantum Specialist & Team Leader di Intesa Sanpaolo, questa tecnologia permetterà di migliorare significativamente sia l’efficienza dei processi – in termini di risorse e tempi di calcolo – sia l’efficacia delle soluzioni, aumentando precisione e qualità dei risultati. In ambito finanziario, le applicazioni sono molteplici, in particolare nei problemi di ottimizzazione, come la gestione dei portafogli, dove sarà possibile massimizzare i rendimenti riducendo al contempo il rischio legato alla volatilità. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Torvaianica, “chiazze di inquinamento in mare”: la denuncia del Movimento Ecologica

9 Agosto 2015

COVID-19, Missione del PE in Italia, cosa abbiamo imparato dalla pandemia?

30 Ottobre 2022
Guidonia

Guidonia (Roma): scuola per infanzia “green”, pannelli fotovoltaici ed autosufficienza energetica

24 Ottobre 2022

Disagi sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno

9 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno