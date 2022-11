QUANDO SPORT E FAIR PLAY … VANNO AL MASSIMO!

Ad appena due settimane dallo straordinario evento EFPM a Roma con ventitré paesi tra Foro Italico e Campidoglio, passando per lo Stadio di Domiziano e l’Ara Pacis, giusto per propiziare la transizione etica, l’eguaglianza di genere e soprattutto la pace e si torna in campo in Puglia, nel foggiano, a Lucera e Torremaggiore, dopo essersi confrontati con gli alunni degli Istituti Galilei e Zaccagna di Massa Carrara sull’attualità dello sport e del rispetto delle regole, del fair play come assunto di vita. In questo momento, si ha il presentimento che qualcosa possa cambiare, a prescindere dalla celebrazione degli allori mondiali in Quirinale.

Le Associazioni Benemerite rappresentano una straordinaria risorsa di esperienze, valori, storia dello sport come parte sostanziale della cultura e dei processi educativi della nostra società civile, ma ancora si stenta a capirlo, a riconoscerlo proprio da chi dovrebbe in primis. Noi del CNIFP continuiamo senza pause nella nostra azione costante di promozione dei principi shakespeariani della lealtà e del rispetto, estesi oltre i confini appunto dello sport, quindi nelle imprese (conferenza mirata sabato 19 a Lucera), nei comuni (grande celebrazione domenica per Torremaggiore) quindi per la sicurezza sul lavoro (il 26 novembre a Cinisello Balsamo) con la “Coppa del Mondo del Lavoro” e per la promozione della inclusione sportiva in Europa (il 30 novembre a Bruxelles) con la presentazione con EFPM e Panathlon alla stampa ed alle istituzioni europee del “Modello Procida”.

