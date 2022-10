Pup Piazza della Radio, Palma (Fdi): ”Convocare una commissione trasparenza in Municipio”

Partito il cantiere per la realizzazione di parcheggi sotterranei a Marconi, destinati a realizzare il PUP di piazza della Radio, da Fratelli d’Italia, viene chiesta una commissione trasparenza:

“Da mesi questo nuovo pup sta creando numerosi problemi ai residenti di piazza della Radio: – commenta Marco Palma, vicepresidente dell’XI Municipio di Roma Capitale – in primis la mobilità e la mancata pianificazione di aree temporanee per la sosta alternativa, la difficoltà nel poter raggiungere la propria abitazione anche per i mezzi di soccorso e disabili, difficoltà di cantierizzazione nello scoprire sotto servizi non accertati (italgas e fogne) nella fase progettuale stanno facendo emergere una serie di difficoltà che non potranno e non dovranno avere un impatto sulle casse pubbliche“.



“Oggi stesso chiederò al presidente della commissione controllo e garanzia del municipio Daniele Calzetta di convocare l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale – aggiunge Palma – ed i tecnici per avere un quadro della

situazione. Continuare a gestire fuori dalle istituzioni questa situazione da parte della maggioranza non mi appare come una grande soluzione. La materia, come accadde per il pup di Via Enrico Fermi, deve trovare spazio ed ascolto all’interno del Municipio. Ad oggi la commissione mobilità si è, forse abilmente, chiamata fuori. Non ravvedo l’atteggiamento con il quale hanno chiesto il consenso ai cittadini nel già lontano 2021”.



Così in una nota Marco Palma, vicepresidente dell’XI Municipio di Roma Capitale

