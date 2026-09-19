Prodi e i ‘giovani dem disertori in guerra’: “Non è la linea del Pd, è un errore”

(Adnkronos) –

“Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito”. Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e ex presidente della Commissione Ue, si esprime così sulle parole pronunciate dalla segretaria dei giovani democratici Virginia Libero a Reggio Emilia, in particolare la frase: “Non saremo i soldati delle vostre guerre, per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra, noi organizzeremo i disertori”. Libero è intervenuta domenica scorsa alla chiusura della Festa dell’Unità a Reggio Emilia. Le parole della leader dei giovani hanno acceso un dibattito animato all’interno del partito, che si è diviso tra chi ha apprezzato l’intervento e chi ha criticato l’approccio. In questo secondo gruppo pare collocarsi anche Prodi, a giudicare dalle considerazioni espresse alla trasmissione di Radio24 ‘Immagini, uno sguardo sulla attualità’ con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlaam.

“Quando l’ho sentita – dice Prodi – ho detto ‘speriamo che cresca’, perché se c’è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, però qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito, io ritengo che questa sia un’affermazione fuori dal disegno che il Pd porta avanti. Quindi una proposta che non è del Pd e che non è mai neanche stata discussa all’interno del Pd, a quanto so io, quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio”, chiosa Prodi.

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