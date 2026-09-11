Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Procopio (Int): “Grandi passi avanti nel trattamento del cancro al rene”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sono stati fatti grandi passi avanti nel trattamento del carcinoma del rene: disponiamo, infatti, di nuove molecole, di terapie sempre più attive e di integrazione di competenze specialistiche che funzionano. Una delle prossime sfide che dobbiamo affrontare è essere sempre più in grado di curare il paziente con la sua malattia. Quindi, curare non più solo la malattia, ma proprio la persona affetta da carcinoma del rene”. Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore della struttura di Oncologia medica genitourinaria e del programma Prostata della Fondazione Irccs dell’Istituto nazionale tumori di Milano, nel corso della presentazione del documentario ‘Il filo di Arianna’, svoltasi ieri nell’ambito della rassegna “Venezia26” di Giffoni Innovation Hub dell’83.esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotta da Telomero Produzioni, con il patrocinio dall’Associazione nazionale tumore del rene – Anture e il contributo non condizionante di Ipsen, raccoglie le voci di pazienti, caregiver e medici che ogni giorno, in modo diverso, affrontano il tumore del rene. 

“La distinzione può apparire sottile, ma in realtà è rilevante – chiarisce Procopio – Curare la persona significa comprendere appieno i suoi problemi, le sue aspettative, la sua visione della patologia e comprendere la necessità di curare la malattia e preservare la qualità di vita adattando le conoscenze al sentito e al bisogno che presentano il paziente e la sua famiglia. Ciò significa creare un rapporto tra medico e paziente molto forte, significa creare capacità di ascolto e di mettere al servizio la scienza sul garantire non solo un’aspettativa di vita, ma anche su preservare i bisogni primari e lo stile di vita presentati dal paziente”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il contributo italiano allo sviluppo dell’indistria del calcio in Cina

25 Settembre 2018

Morbillo, crescono casi in Italia. Iss: “Variante che sfugge al vaccino? Altamente improbabile”

1 Marzo 2024

Carburanti, Grosso (Politecnico Milano): “Vantaggi ambientali da miscele di biocarburanti”

16 Novembre 2023

Cosenza, violenta lite fuori da una discoteca: morto in ospedale l’addetto alla sicurezza

10 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno