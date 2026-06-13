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Pro vita, mons. Pegoraro (Pontificia Accademia Vita): “Scegliere vita, dal grembo a chi è in ospedale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “È importante che si elevi la nostra testimonianza nello scegliere la vita debole, da quella nascente custodita nel grembo materno a quella che si sta aprendo all’eternità in un letto di ospedale”. Con queste parole monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, si è rivolto, con un messaggio scritto, alla manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’, che si sta svolgendo in queste ore per le strade di Roma.  

Pegoraro ha inoltre citato il recente discorso di Papa Leone XIV al parlamento spagnolo: “Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell’ombra il bambino non ancora nato, l’anziano, il malato, chi soffre in silenzio? La difesa della vita umana è una meta di civiltà”. Per Pegoraro, infatti, “prendersi cura della vita dei piccoli e degli ultimi, degli scartati e dei non accolti, è la sfida che ci attende», la stessa sfida che, ha aggiunto, «ogni giorno migliaia di volontari, associazioni, centri di aiuto alla vita affrontano aprendo le porte con affetto infinito a donne che hanno paura, che sono sole, che non ce la fanno, che non riescono a intravvedere un futuro con un figlio. È la sfida assunta da chi offre migliaia di ore di ascolto gratuito e non giudicante, un’accoglienza libera e rispettosa, un sostegno sicuro e generoso, una vicinanza anche laddove sarebbe più facile abbandonare tutto”. 

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