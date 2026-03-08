Bancali usati e nuovi
Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Marzo 2026
Meno di un minuto

CORTINA (ITALPRESS) – Emanuel Perathoner è la prima medaglia d’oro italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nel para Snowboard Cross SB-LL2 uomini. L’azzurro ha battuto l’australiano Ben Tudhope (medaglia d’argento +2.14) e il sudcoreano Jehyuk Lee (medaglia di bronzo a +3.01).
“L’emozione è stata gareggiare davanti al proprio pubblico, è stato bellissimo. Per me è una seconda giovinezza, ho iniziato alla grande, questa è la mia disciplina, quella che ho sempre fatto, sono davvero contentissimo”, ha detto Perathoner ai microfoni di Rai Sport. “Oggi la pista era perfetta, andava benissimo, la settimana prossima ci sarà un’altra gara, puntiamo l’oro anche in quella, speriamo bene”, ha concluso.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

