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Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al Concertone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco dell’edizione 2026. I primi, annunciati oggi, sono i Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Un ritorno sul palco che nasce per celebrare i quarant’anni di ’17 Re’ (1986), disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. È il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere, insieme a ‘Desaparecido’ e ‘Litfiba 3’. Il concerto del Primo Maggio sarà un assaggio in anteprima del tour ‘Quarant’anni di 17 Re’ che toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026 riportando dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria di quegli anni ’80. 

Il Concertone 2026, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà dedicato al tema ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’. Anche quest’anno l’evento mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. ‘Il domani è ancora nostro’ è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità.  

 

È intanto in corso 1MNEXT, il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno porta sul palco del Concertone i 3 vincitori.  

Sono stati annunciati i 12 artisti che passano in finale: Bambina, cantautrice di origine calabrese; Biancamare, cantautrice di Erice (Trapani); Cainero, cantautrice di Terracina (Lazio); Cristiana Verardo, cantautrice pugliese; Daiana Lou, duo nato a Roma formato da Daiana e Luca; Giovami, cantautore di Santeramo in Colle (Bari); Ilaria Kappler, cantautrice di Napoli; Giovedì, band di Roma; Macadamia, band di Roma; Montegro, cantautore di Lanciano (Chieti); Tufo, cantautore di Verbicaro (Cosenza) e Vaeva, band della Brianza.  

I 3 vincitori che si esibiranno al Concertone saranno annunciati il 16 aprile. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202. 

L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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