Primarie Usa, Trump chiede a Corte Suprema di annullare decisione Colorado

(Adnkronos) – Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di assicurare di invalidare la sentenza della Corte Suprema del Colorado, con la quale lo ha escluso dalle primarie repubblicane nello stato. Gli avvocati dell'ex presidente, riferisce il 'Washington Post', in un documento depositato oggi, hanno esortato i giudici a revocare rapidamente la sentenza della Corte Suprema del Colorado e a "restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta". I giudici, hanno detto, non dovrebbero essere autorizzati a impedire agli elettori di votare per il principale candidato repubblicano alla presidenza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

