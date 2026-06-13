Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pride Bologna, media Tel Aviv: “Israeliani spintonati, anche donna incinta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alcuni israeliani sarebbero stati spintonati e aggrediti verbalmente durante il Pride Lgbtq a Bologna. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a Canale 12, riporta The Times of Israel, un gruppo di israeliani sarebbe stato spintonato e aggredito verbalmente da alcuni partecipanti alla parata. Il gruppo sventolava una versione arcobaleno della bandiera israeliana, cosa che ha suscitato la reazione di altri manifestantanti. A quanto raccontato dai testimoni, una donna incinta tra gli israeliani sarebbe stata spinta violentemente. 

“Ci hanno urlato contro che eravamo degli assassini, tutti i bambini presenti erano spaventati”, ha dichiarato un israeliano. “Ero lì con mia moglie, mio figlio e un’altra famiglia con i passeggini, e abbiamo filmato le loro urla”. Un altro ha aggiunto: “Eravamo con dei bambini, famiglie orgogliose venute a sfilare in un evento nato per promuovere i nostri diritti, e siamo stati attaccati perché siamo ebrei”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Addio all’allenatore rumeno Mircea Lucescu, il “mago” giramondo

7 Aprile 2026

Stadio Roma: Campidoglio, ok Giunta a integrazione accordo collaborazione con Regione Lazio per potenziare Roma-Lido

20 Febbraio 2021

Aggredisce autista Cotral della linea Guidonia-Roma: 23enne denunciato

12 Luglio 2018
Campionato di Serie A1 Femminile

Campionato di Serie A1 Femminile: #UnNuovoCapitolo: ecco il Calendario 22-23

16 Agosto 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno