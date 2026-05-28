Prevenzione, sport e divertimento: al via “Spiagge della salute” 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione, sport e divertimento nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili. E’ pronta a partire la seconda edizione di Spiagge della Salute, l’evento itinerante che fornirà a cittadini e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, proponendo contestualmente attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per persone di ogni età. L’iniziativa è promossa da A.S.C. Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il contributo incondizionato di Giuliani e il supporto di Valsoia.

La nuova edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede nazionale di Confcommercio, alla quale hanno preso parte la presidente nazionale di A.S.C, Maria Cecilia Morandini; il membro della giunta nazionale del CONI, Francesco Montini; il presidente nazionale di SIB, Antonio Capacchione; la founder di Spiagge della Salute, Maria Assunta Martino; i referenti delle società scientifiche ADOI, Luca Fania, e ADI, Maria Grazia Carbonelli; il general manager di Giuliani, Gaetano Colabucci e il senior international marketing manager di Valsoia, Filippo Taveri.

“Con questa seconda edizione di ‘Spiagge della Salutè, come A.S.C., riaffermiamo il nostro impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari – ha sottolineato Morandini – sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è solo un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l’attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro”.

Ogni domenica, dal 7 giugno al 30 agosto, la manifestazione farà tappa in una delle 10 località balneari italiane selezionate: Pescara – Abruzzo (07 giugno / Lido Adriatica); Varcaturo – Campania (14 giugno / Lido Varca d’oro); Tarquinia – Lazio (21 giugno / Lido Tibidabo); Lido di Camaiore – Toscana (28 giugno / Bagno Paradiso); Senigallia – Marche (5 luglio / Chiringuito Beach Club); San Benedetto del Tronto – Marche (12 luglio / Chalet Bagno Oltremare); Metaponto Lido – Basilicata (19 luglio / Polisportivo Nautilus); Brindisi – Puglia (26 luglio / Lido Calidoski beach bar); Chioggia – Veneto (2 agosto / Lido Astoria); Termoli – Molise (30 agosto / Lido Lampara).

“Il modello di balneazione italiana è un unicum al mondo, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perchè da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione – ha detto Capacchione – l’iniziativa è stata pensata per integrare l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo l’occasione per diffondere utili consigli per la salute”.

I consulti medici saranno effettuati da qualificati professionisti, nel pieno rispetto della privacy, nei due sportelli allestiti all’interno del truck della salute: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), è focalizzato sulla prevenzione, essenziale in un contesto balneare, alla luce dei rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), si concentra invece sui sani e corretti stili di vita, sull’importanza di un regime nutrizionale equilibrato, per il mantenimento di uno stato di salute ottimale e sul ruolo dell’alimentazione per la salute della pelle.

“Portare la cultura della prevenzione direttamente nei luoghi di maggiore affluenza estiva – ha osservato Fania – significa avvicinare i cittadini ad un’informazione corretta, accessibile e scientificamente qualificata, promuovendo comportamenti consapevoli soprattutto in relazione all’esposizione solare e alla tutela della salute della pelle. Il melanoma e i tumori cutanei rappresentano una priorità crescente di salute pubblica e iniziative come questa consentono di rafforzare il messaggio sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione primaria”.

“I nostri professionisti, esperti in nutrizione, forniranno consigli sugli stili di vita salutari – ha spiegato Carabonelli – si concentreranno sulla sana alimentazione, focalizzando l’attenzione sui disturbi che si possono sperimentare nella stagione più calda, a partire da disidratazione e cattiva digestione. Illustreranno il modo giusto di idratarsi e orienteranno le scelte su cibi leggeri ma nutrienti – ha aggiunto la vice segretaria nazionale di ADI – ricordando che l’estate è ricca di frutta e verdura, gustosa e salutare, fonte di vitamine e minerali, particolarmente utili quando la temperatura sale”.

A pochi passi dal truck della salute, su ognuna delle 10 spiagge selezionate, il personale specializzato, aderente alla rete A.S.C, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per beach tennis, biathlon, yoga, Sup, ballo e molto altro ancora. Un modo coinvolgente ed efficace per sensibilizzare i cittadini, in particolare giovani e famiglie, sul valore preventivo dell’attività motoria. In occasione di ogni tappa saranno inoltre proposte dimostrazioni con i cani di salvamento.

“Giuliani è orgogliosa di essere partner di Spiagge della Salute, un progetto che promuove il benessere attraverso un approccio completo e quotidiano – ha affermato Colabucci – riteniamo che la prevenzione e il benessere passino da pilastri essenziali come un corretto stile di vita, l’attenzione all’alimentazione e il valore del movimento. La nostra partecipazione riflette l’impegno costante dell’azienda nel sostenere iniziative che mettono al centro la salute della persona e la diffusione di stili di vita consapevoli”.

“Siamo molto contenti di partecipare e supportare Spiagge della Salute – ha concluso l’amministratore delegato di Valsoia, Andrea Panzani – un’iniziativa che riflette pienamente la missione e i valori che da sempre ispirano Valsoia. Siamo certi che la salute si costruisca a partire dalle scelte quotidiane e che l’alimentazione rappresenti uno degli strumenti più concreti ed efficaci di prevenzione”.

– foto ufficio stampa ASC –

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